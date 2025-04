So laufen die Vorbereitungen im Hemsbacher Freibad Wiesensee

Hemsbach. Zwei Wochen später als sonst geht es in diesem Jahr los mit der Saison, nämlich am 15. Mai. Seit März bereitet sich das Freibad Wiesensee in Hemsbach auf die Badegäste vor, und nun bekommt die Lokalredaktion eine Führung durch Betriebsleiter Ralf Müller. Schon am Eingang fallen zwei Dinge auf.