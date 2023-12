Wenn alles glatt läuft, dann liegt das erste Album der Fürther Band Rock Chillies buchstäblich unter dem Weihnachtsbaum. Das Material ist Anfang der Woche „rausgegangen“, wird jetzt gepresst und sollte am 18. Dezember als fertige CD wieder zurückkommen. Darüber informierte Florian Schlechtriemen am Montag anlässlich der Übergabe einer Förderung durch die Sparkassenstiftung Starkenburg an die Musiker.