"Der Brunnen ist in Rimbach ein emotionales Thema"

Es ist Markttag am gestrigen Freitag; in der Ortsmitte stehen Verkaufswagen und der Räucherfisch-Stand des Angelsportvereins. „Hier war er“, sagt Holger Schmitt und zeigt auf den Boden vor ihm. Der Rathauschef meint den Brunnen, den viele Menschen in Rimbach seit seinem Abbau schmerzlich vermissen.