Rimbach: So war der 60. Geburtstag von Bürgermeister Schmitt

Rimbach. Wenn der Bürgermeister seinen 60. Geburtstag feiert, dann gibt es einen Empfang – das ist Usus. Und dennoch war es nicht einfach eine „Pflichtaufgabe“, die am Freitagabend in der Alten Schule von Rimbach erfüllt wurde. „Ich habe gespürt, dass ihr es alle ehrlich meint“, sagte Holger Schmitt, nachdem ihm eine Stunde lang Glückwünsche entgegengebracht worden waren. Das ist wohl das Schönste, was ein Geburtstagskind in einem solchen Augenblick empfinden kann – und das war eine richtige Einschätzung, denn aus allen Redebeiträgen klang hervor, dass Schmitt in Rimbach nicht „nur“ als Bürgermeister wahrgenommen wird, sondern als Mensch, der sich Vertrauen verdient und dessen Handeln sich stets an einem humanistisch geprägten Wertekompass ausrichtet.