UNBI

Rimbach: Afrikanische Schweinepest - Lockerungen werden geprüft

In Sachen Afrikanische Schweinepest informierte Bürgermeister Holger Schmitt in der Sitzung des UNBI-Ausschusses. Vonseiten des Kreises gebe es jetzt Erleichterungen. Wie die aussehen und was demnächst wieder möglich sein soll.