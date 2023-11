Di@-Lotsen unterstützen bei Fragen zu Smartphone und Co.

Foto: Marco Schilling

Bis zum Ende des Jahres finden noch weitere Treffen der Di@-Lotsen in der LBS statt: am 23. und 30. November sowie am 7. und 14. Dezember. Bei diesen Treffen stehen Schüler und erfahrene Di@-Lotsen bereit, um Senioren bei alltäglichen Fragen rund um die Nutzung von Smartphones, Tablets und Laptops zu unterstützen.