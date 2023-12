Im dritten Stock an der Heppenheimer Werléstraße sind 25 Mitarbeiter pausenlos bereit, um Notrufe entgegenzunehmen und diese schnell mit den Rettungsdiensten und Krankenhäusern in der Region zu koordinieren. 24 Stunden am Tag, an sieben Tagen in der Woche. Auch an Weihnachten und anderen Feiertagen. So regelmäßig wie die Bescherung zu Heiligabend ist der alljährliche Besuch des Landrats am 24. Dezember.