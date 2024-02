Die Wasserschnecken Mörlenbach im Liebestaumel

Dass sie in „Worschtsalat“ verliebt seien, sang das Schneckenquintett, in den BMW oder in die Heimat, während Bernhard Horstmann als Tony Marshall ganz klar seine „Schöne Maid“ gesanglich um ein Date bat. Die Wasserschnecken haben ein sehr buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Bühne gestellt und Wedding-Planerin Amanda Amore (Claudia Griethe) führte in ihrer Moderation vor, was sie so alles im Angebot hat, um die perfekte Hochzeit zu gestalten.