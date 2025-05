Großer Andrang  bei der "Streetlife" in Mörlenbach

Mörlenbach. Zum vierten Mal verwandelte sich am Sonntag die Industriestraße in Mörlenbach in eine Marktmeile, und auch dieses Mal entwickelte sich die „Streetlife“ der Gewerbevereinigung zu einem Besuchermagneten. Das lag nicht nur an dem Wetter mit zwar frischen Temperaturen, aber viel Sonnenschein, sondern auch an dem reichhaltigen Angebot der örtlichen und überörtlichen Aussteller sowie an dem Rahmenprogramm.