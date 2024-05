Streetlife lockt Interessierte nach Mörlenbach

Früh übt sich, wer ein guter Feuerwehrmann werden will. Die Freiwillige Feuerwehr Mörlenbach machte Werbung in eigener Sache.

Gute Gespräche

In der Tat erlebten die Besucher einen bunten Querschnitt durch Gewerbe und Handel. So konnte man bei Kinderherzen Tansania e.V. Patenschaften für Kinder in Tansania abschließen, auch für Reitsportfreunde gab es allerhand zu kaufen. Werdende Mamas konnten sich bei Madeleine Weinheimer ausführlich über entspannende Massagen informieren und auch das SenVital Senioren- und Pflegezentrum in Mörlenbach am Bürgerhaus war mit einem Infostand vertreten, ebenso die Integrationskommission Mörlenbach, die für Vereine und Veranstaltungen im Ort warb.