Diese Künster stehen 2024 auf der Ellenbacher Kulturbühne

Die Kulturbühne Ellenbach im Gasthaus „Zum Odenwald“ geht ins elfte Jahr. Und das wird nicht weniger ereignisreich werden als das Zehnjährige, das Susanne Vetter und Ralf Rauch 2023 mit einigen bemerkenswerten Veranstaltungen gefeiert haben. Bekannte Gesichter aber auch neue Akteure werden 2024 auf der kleinen aber feinen Kleinkunstbühne im Schlierbacher Tal stehen, prominente Gesichter aus Funk und Fernsehen ebenso, wie junge Talente.

Die Ellenbacher Kulturbühne hat sich einen Namen gemacht und lockt längst Gäste aus der weiteren Region an. Deshalb muss sich auch beeilen, wer bei den Veranstaltungen mit dabei sein will. Zwei der Termine im Frühjahr sind bereits ausverkauft. Wenig überraschend gibt es für das Gastspiel von Aurora deMeehl am 23. März keine Karten mehr.

Bemerkenswerter ist, dass auch Isabell Driemer eine voll besetzte Kulturbühne bereits sicher hat. Die junge Künstlerin aus Lauten-Weschnitz ist am 9. März in Ellenbach zu Gast. „Wir wollen künftig verstärkt auch Talenten aus der Region eine Bühne geben“, erklärt Ralf Rauch im Gespräch mit der OZ-Redaktion. Isabell Driemer hat bei der Veranstaltung zum Zehnjährigen im September bereits eine Kostprobe ihres Können gegeben – und offensichtlich Lust auf mehr gemacht. Wer keine Karte hat, der kann dies nachholen: „Isabell ist sicher nicht zum letzten Mal hier“, bestätigt Rauch. Das gilt natürlich auch für Aurora deMeehl. Wer im März nicht dabei sein kann, der sollte sich den 16. November vormerken: Dann heißt es in der Ellenbacher Kulturbühne „Aurora goes to the Movies“.

So sieht aber zunächst einmal das weitere Programm im ersten Halbjahr 2024 in der Ellenbacher Kulturbühne aus:

Handkäs’ mit blauen Bohnen

Am 2. März setzen Ciro Visone und Harry Borgner die Geschichte aus ihrem Erfolgsprogramm „Pizza trifft Spundekäs’“ fort. Aber auch wer diesen ersten Teil nicht gesehen hat, kann problemlos in die Geschehnisse bei der fiktiven Künstleragentur „Schmidt & Schmitt“ eintauchen. Da der quirlige Italiener, der die Kantine betreibt, dort sein eher kleingeistiger Chef – da ist beste Unterhaltung, auch auf musikalische Art, garantiert. (2. März, 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, Karten 20 Euro).

Frivoles aus’m Ourewoald

Der „Guggugg“ darf in der Ellenbacher Kulturbühne nicht fehlen. Diese Kunstfigur füllt Jürgen Poth aus Sprachbrücken mit Leben – und in dieser Rolle war er auch der erste Künstler, der jemals bei Susanne Vetter und Ralf Rauch aufgetreten ist. Ein „Urgestein“ der Location also, das am 13. März in seinem Programm „Frivoles aus’m Ourewoald . . . unn drimherim“ erotische Volkslieder, derbe Balladen und Hausmacher Mundartkunst auftischen wird. Respektlosigkeit, Sinnesfreude, Schlüpfrigkeit und Unerhörtes vermischen sich spitzzüngig serviert zu einer Kost, die zum Mitlachen und -singen animiert. (13. April, 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, Karten 14 Euro).

Schwomm driwwer

Gleich an zwei Abenden präsentiert Kättl Feierdaach ihr neues Programm „Schwomm driwwer“ in der Ellenbacher Kulturbühne. Am 19. und 20. April gibt sie dem Publikum Einblick in ihre Planungen für den anstehenden runden Hochzeitstag. Komplizierte Situationen und kommunikative Verwirrungen sind da vorprogrammiert. Aber es verwundert auch nicht, dass Kättl Feierdaach für alles spektakuläre Lösungen parat hat. (19./20 April, 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, Karten 18 Euro).

FracheSe mich un Sie wisse Bescheid!

Hiltrud Hufnagel gibt am 11. Mai eine Antwort auf alles, „was Sie schon immer mal wissen wollten“. Es ist ihr erstes Soloprogramm, nachdem ihr langjähriger Bühnenpartner Karl-Heinz Hufnagel, alias Frieder Arndt, gestorben ist. „FracheSe mich un Sie wisse Bescheid!“ ist eine Hommage für den einstigen Gegenpart und ein sprudelndes Potpourri aus wertvollen Lebensweisheiten, gespeist aus einem reichhaltigen Schatz an Lebenserfahrung. (11. Mai, 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, Karten 20 Euro).

Neben diesen Kleinkunstabenden ist am 20. April auch wieder zum „Tanz in den Mai“ in die Ellenbacher Kulturbühne geladen. Die Musik dazu liefert das Duo Skyline, das auch zum Oktoberfest an gleicher Stelle am 19. Oktober aufspielen wird. Und auch zum Kerwetanz im Oktober öffnet die Kulturbühne wieder.

Der Elan von Susanne Vetter und Ralf Rauch ist auch im elften Jahr ihrer Kulturbühne ungebrochen. „Wir planen bereits für 2025“, verraten sie. Schließlich wollen die Verträge gerade mit den bekannteren Künstlern rechtzeitig geschlossen sein. Für das zweite Halbjahr 2024 stehen einige Termine bereits fest. So kehrt am 14. September der Guggugg mit seinem Programm „Die Sens is stump!“ zurück und am 21. September berichtet Alice Hoffmann von ihrer „Tor-Schluss-Panik“. Mit dem „Puppenheld“ Frank Lorenz kommt am 26. Oktober ein Finalist der TV-Show „Das Supertalent“ nach Ellenbach, ehe – wie erwähnt – Aurora deMeehl am 16. November „to the Movies“ geht.