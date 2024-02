Drei Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt

Für Aufregung in Wahlen sorgen seit einigen Tagen Baumfällungen auf dem Grundstück des ehemaligen Parkhotels. Bürgermeister Markus Röth erhielt einige Anrufe von empörten Bürgern, denn dabei würden Bäume gefällt, die zum Teil über 100 Jahre alt seien. Auch in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Dienstagabend sprach Vorsitzender Michael Sattler die Abholzung an, wobei Röth darauf hinwies, dass die Gemeinde hier nicht eingreifen könne, da es sich um ein privates Grundstück handele. Der Ball liege bei der Unteren Naturschutzbehörde, die auch von Wahlener Bürgern angerufen wurde.