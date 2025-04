Festabend

DRK Birkenau feiert 100-jähriges Bestehen

Über 150 Gäste feiern das Jubiläum des Deutschen Roten Kreuzes in Birkenau. Die zahlreichen Festredner würdigen in der Hornbacher Mehrzweckhalle unter anderem die herausragende Bedeutung des DRK und zeigen eine Zeitreise in Bildern.