Fragt man Kinder, wie sie sich Weihnachtselfen vorstellen, dann heißt es meistens „klein, flink und mit rot-weiß-gestreiften Strumpfhosen“. Zumindest ähnlich flink und eifrig geht es Jahr für Jahr im November im Haus der Familie Jüllich in Birkenau zu: Dieses erinnert seit 22 Jahren immer zur selben Zeit im Jahr an die sagenumwobene Weihnachtsmann-Zentrale am Nordpol, da sich Hunderte bunte Päckchen in ihrem Hausflur stapeln. Und das hat einen guten Grund, denn zahlreiche Helfer sind mit der Familie Jüllich seit über zwei Jahrzehnten fleißig wie die Weihnachtselfen dabei, die in Birkenau gesammelten Päckchen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ zu sichten, in große Kartons zu packen und sie auf ihre Reise zu schicken zu bedürftigen Kindern.