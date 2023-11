843 Päckchen werden auf die Reise geschickt

Fleißig wie die Weihnachtselfen wurde in den vergangenen Tagen umhergewuselt, und Geschenke stapelten sich in den Fluren einmal quer durch die Region: Für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ wurden aus vielen Kartons wieder echte Schatzkisten, randvoll gefüllt mit allem, was Kinderherzen höherschlagen lässt. Diese Pakete werden nun auf die Reise zu bedürftigen Kindern geschickt. Insgesamt kamen in der Region in diesem Jahr 843 Päckchen zusammen. Geschickt werden die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum in diesem Jahr unter anderem nach Bulgarien, Rumänien, Serbien, in die Ukraine und nach Weißrussland. In Ländern wie Polen oder der Slowakei werden neben einheimischen Kindern auch viele Flüchtlinge aus der Ukraine beschenkt, wie auf der Internetseite der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ informiert wird.