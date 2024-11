Kein Kind soll Weihnachten leer ausgehen 

Was wäre Weihnachten ohne das Leuchten in den Augen der Kinder, wenn diese die liebevoll verpackten Päckchen unter dem Baum öffnen? Leider ist es manchen Familien aus verschiedenen Gründen nicht möglich, den Kindern ihren Weihnachtswunsch zu erfüllen. Da kommen die Wunscherfüller aus Wald-Michelbach ins Spiel, denn es gibt auch genug Menschen, die in solchen Fällen gern helfen würden.