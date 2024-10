Hinter jedem Wunsch ein Kind

In zwei Monaten ist Weihnachten – und damit startet die Weihnachtswunschaktion für Birkenauer Kinder in die nächste Runde. „Mit dieser Aktion wollen wir Birkenauer Eltern, die aufgrund ihrer finanziellen Situation keine Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder kaufen können, unterstützen“, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren Evrim Mapplassary und Rula Verzino, die von Bürgermeister Milan Mapplassary in diesem Vorhaben unterstützt werden.