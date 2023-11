Kinderaugen zum Leuchten bringen

Was könnte es Bezaubernderes geben als Kinderaugen, die vor Freude strahlen? Gerade am Weihnachtsfest, wenn sie im Schein der Kerzen ihre Geschenke auspacken? Wir Erwachsenen lassen uns gern von der Freude der Kinder anstecken und erleben mit der Familie über die Weihnachtstage eine ganz besondere Zeit.

Aber auch in einem an sich reichen Land wie Deutschland sind nicht alle Einwohner finanziell auf Rosen gebettet. Nicht wenige kommen mit ihren Einkünften gerade so über die Runden, und das auch nur deswegen, weil sie auf vieles verzichten und ihren Kindern schon früh Verzicht zumuten müssen. Die immer noch hohe Inflation tut ein Übriges. Der Begriff Kinderarmut geistert in Deutschland regelmäßig durch die Medien, und trotz aller Anstrengungen der Politik ist dagegen noch kein wirksames Mittel gefunden worden.

Die Birkenauerin Rula Verzino hatte in Anlehnung an eine Aktion des Radiosenders FFH schon vor zwei Jahren die Idee, eine Weihnachtswunschaktion für Kinder ins Leben zu rufen. Bei Evrim Mapplassary, der Ehefrau des Bürgermeisters, stieß sie auf offene Ohren, und bald waren sich die beiden einig, auf diese Weise für ein paar glückliche Kinder mehr zu sorgen. Von der Idee bis jetzt arbeiteten die beiden Frauen an dem Projekt, unter anderem musste – Stichwort Corona – der richtige Zeitpunkt für die Verwirklichung gefunden werden.

Ein Geschenk für 20 Euro

Bei dieser Aktion geht es konkret darum, Birkenauer Eltern, die aufgrund ihrer finanziellen Situation keine Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder kaufen können, zu unterstützen. Das funktioniert ganz einfach. „Notieren Sie einen Wunsch Ihres Kindes bis zu 20 Euro, schreiben Sie Ihre Kontaktdaten dazu und geben Sie das Ganze mit dem Stichwort ’Weihnachtswunschaktion‘ bis zum 24. November bei der Gemeinde ab oder schicken Sie es ein“, heißt es in dem an die Eltern gerichteten Aufruf. Dort werden die Daten von den ehrenamtlichen Helfern dieser Aktion erfasst und absolut vertraulich behandelt. Die eingegangenen Geschenkewünsche werden anonymisiert mit Nummern versehen im Zeitraum vom 1. bis 15. Dezember an einem Weihnachtsbaum vor dem Rathaus ausgehängt. So viel zu den Eltern.