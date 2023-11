Wünscheerfüller-Aktion: Päckchen können bis zum 30. November abgegeben werden

Kinderaugen zum Strahlen bringen – das ist das Ziel der Wünscheerfüller-Aktion in Wald-Michelbach. Aus verschiedenen Gründen ist es nicht für alle Familien möglich, die Weihnachtswünsche ihrer Kinder zu erfüllen. „Andererseits gibt es Menschen, die genau wie wir gerne helfen würden, um auch in unserer Gemeinde einem Kind eine Freude zu machen“, schreiben die Organisatorinnen auf ihrem Flyer.

Damit auch in diesem Jahr wieder Kinder am Heiligabend strahlen können, wünschen sich die Organisatorinnen, dass sich wieder möglichst viele Eltern, die Hilfe brauchen, aber auch viele Schenker bei ihnen melden. Die Daten werden vertraulich behandelt und alle Beteiligten bleiben anonym, betonen die Organisatorinnen.

So funktioniert es

Wer Hilfe beim Wunscherfüllen benötigt, kann den Wunsch mit einem Wert zwischen 15 und 20 Euro gemeinsam mit dem Namen und dem Alter des Kindes sowie die Adresse beziehungsweise den Ablageort per E-Mail an die Adresse wuensche-erfuellen-fuer-kinder@web.de schicken. Wer helfen möchte, wendet sich ebenfalls an diese Adresse. Alternativ können Interessierte auch ein Zettel mit den Informationen im Foyer des Wald-Michelbacher Rathauses in eine Box werfen. Möglich ist dies bis zum 30. November.