Was sich die Zootiere zu Weihnachten wünschen 

Alle Jahre wieder: In den vergangenen Wochen haben die Tierpfleger im Zoo Heidelberg fleißig Wünsche gesammelt, die nun auf der beliebten Online-Wunschliste des Zoos gelandet sind. Wer den Zootieren zu Weihnachten einen kleinen oder großen Wunsch erfüllen möchte, findet dort einiges an Inspiration. Ob Futterbälle für die Fossas, Heunetze für die Elefanten oder Gewürze für feine Raubkatzen-Nasen: Die Geschenkideen sind so vielfältig wie ihre Einsatzmöglichkeiten im Zoo. Die einzelnen Artikel können ab sofort auf dem Wunschzettel des Zoos ausgesucht und online [Link auf http://www.zoo-heidelberg.de/wunschliste]bestellt werden.