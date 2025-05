Die Schule Schimmeldewog arbeitet seit über 20 Jahren mit viel Hingabe an ihrem Konzept, von dem sie überzeugt ist – und das überzeugt. Bereits zum zweiten Mal zieht die Odenwälder Grundschule die Aufmerksamkeit im bundesweiten Schulwettbewerb auf sich. Und das mit einem Konzept, das sich trotz bereits jahrelanger Praxis für viele sehr innovativ zeigt. Denn es unterscheidet sich davon, wie viele von uns auch ihre eigene Grundschulzeit erlebt haben – ich gehöre auch dazu. Das bewusst geförderte freie Bewegen in Zimmern und im Schulgebäude, das individuelle Üben von Aufgaben und das Fördern von Selbstständigkeit und Verantwortung fallen mir beim Besuch dieses anderen Schulalltags besonders auf. Hier steht demnach mehr auf dem Stundenplan als das, was in Büchern und Fachunterricht vermittelt werden kann, und Schule zeigt sich zukunftsweisend. Auf den bisher erreichten Platz in den Top 20 aus über 100 Bewerbern kann die kleine Odenwälder Schule sehr stolz sein. Allein diese Aufmerksamkeit ist schon für sich ein gutes Zeugnis für ihre besondere Arbeit. Noch vor einigen Jahren drohten kleine Dorfschulen aufgrund geringer Schülerzahlen geschlossen zu werden. Nun zeigt sich einmal mehr, dass es sich lohnt, bei der Planung des Schulstandorts nicht nur auf die Zahlen zu schauen. Apropos Zahlen: Es ist auffällig, dass seit ein paar Jahren im Kreis Bergstraße Millionenbeträge in die Sanierung von Schulen gesteckt werden. Investitionen in Bildung lohnen sich immer – und auch Pioniergeist und Mut werden belohnt.