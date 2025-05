Kleine Schule, große Wirkung – Schimmeldewog wieder im Rennen um den Deutschen Schulpreis

Wald-Michelbach. Es ist ein sonniger Morgen im Frühling, 8.30 Uhr. Draußen wird am Asphalt der Nachbarstraße gearbeitet; von einer sattgrünen Wiese muht es laut, eine andere wird gerade gemäht, was unverwechselbar nach Frühling riecht. Und drinnen sind die Kinder der Grundschule Schimmeldewog vertieft in Rechenaufgaben, Doppelkonsonanten und Co.