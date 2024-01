Ein Jahr Begegnungszentrum: Leiter Anselm Fedel blickt zurück

Vor etwas über einem Jahr hat das Wald-Michelbacher Begegnungszentrum – liebevoll abgekürzt BeGehZett – seine Türen geöffnet. Heute ist der Treff im Alten Bahnhof ein „Taubenschlag“, wie es Leiter Anselm Fedel ausdrückt. Und das ist auch gut so: „Denn so kommen so viele Menschen zusammen, die sich sonst nie begegnet wären.“ Bei einem Besuch unserer Redaktion blickt der 60-Jährige auf ein Jahr voller Aktionen, Begegnungen und prall gefülltem Programm zurück.