„Eine kriminalistische List“

Am 29. Juni 1986 verschwand die 15-jährige Jutta Hoffmann in einem Waldstück in Lindenfels. Was lange niemand sicher wusste: An diesem Tag endete auch ihr Leben. Nach ihrem Verschwinden folgten zunächst Tage, dann Monate und schließlich Jahre ohne eine heiße Spur. Erst im Februar 1988 fand ein Spaziergänger ihre skelettierte Leiche. Und dann passierte lange nichts, der Fall wurde zu den Akten gelegt. Bis zum Spätsommer 2020. An diesem Tag holte Polizeihauptkommissarin Tanja Becker vom hessischen Landeskriminalamt (LKA) eine Kiste mit Asservaten in Darmstadt ab, um die alten Beweismittel mithilfe neuer Technik zu untersuchen. Am Mittwoch beschreibt sie vor dem Landgericht in Darmstadt, was danach passierte, wie sie und ihre Kollegen auf Peter F. stießen, der sich 37 Jahre nach dem Verschwinden von Jutta Hoffmann vor Gericht verantworten muss, weil er sie ermordet haben soll.