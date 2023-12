Lebenslange Haftstrafe für den Mörder von Jutta Hoffmann

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ – das berühmte Zitat des griechischen Universalgelehrten Aristoteles hat sich am Freitag wie ein roter Faden durch die Urteilsbegründung des Vorsitzenden Richters Volker Wagner gezogen. Seine Sätze markierten das Ende eines Prozesses am Landgericht in Darmstadt, der bundesweit Schlagzeilen machte: der Cold Case Jutta Hoffmann. Am Freitag verurteilte das Schwurgericht den 62-jährigen Angeklagten Peter F. wegen Mordes – 37 Jahre nach dem gewaltsamen Tod von Jutta Hoffmann. Die Kammer verhängte eine lebenslange Haftstrafe.