Prozess um Mord an Jutta Hoffmann aus Lindenfels gestartet

Cold Case gelöst? Mann soll 15-Jährige ermordet haben

37 Jahre nach dem Mord an einer jungen Frau in Südhessen steht die Tat vor der Aufklärung. Der Verdacht richtet sich gegen einen Mann, der seit Jahren in einer speziellen psychiatrischen Einrichtung untergebracht ist. Die Ermittler geben aber noch nicht ihr ganzes Wissen zu dem Fall preis.