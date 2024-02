Einigung auf eine Woche Kita-Ferienbetreuung in Fürth

Im Sommer 2024 wird in der letzten der drei „Ferienwochen“ in den kommunalen Kindertagesstätten von Fürth eine sogenannte „Notbetreuung“ angeboten. Sie findet grundsätzlich am Vormittag statt, es gibt aber die Option, eine Nachmittagsmodul dazu zu buchen. Das ist das Ergebnis der abschließenden Beratung und Abstimmung über die Neufassung der Kindergartensatzung in der Fürther Gemeindevertretung am Dienstag.