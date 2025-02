Wald-Michelbach. Das eiskalte Wasser fühlt sich wie tausend feine Nadeln an, die sich durch die Haut bohren. Erst an einem Fuß, dann am anderen. Doch es gibt keine Zeit, sich an die Kälte zu gewöhnen. Der Körper will sofort aus dem Becken springen, aber der Kopf sagt: setz dich hin! Der Atem stockt. All das, was Christian Döring die Stunde zuvor erklärt hatte, war in diesem Moment aus meiner Erinnerung gespült. Den Selbsttest beim Eisbaden im Waldschwimmbad Wald-Michelbach hingegen werde ich nicht so schnell vergessen.