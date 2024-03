Tattoo Studio Electric 07: Sissy Ink zieht um

Eine neue Welt öffnet sich beim Betreten des Tattoo Studios Electric 07 in Wald-Michelbach. Direkt im Eingangsbereich springt dem Besucher der Electric 07 Schriftzug ins Auge. Goldene Schrift auf schwarzen Hintergrund. Graffitis verzieren den Bogen über dem Empfang und jeder Kunde wird herzlich von den beiden Inhabern Sissy Ink und Pascal Brandt begrüßt. Für einen Ort, an dem Menschen sich freiwillig, oftmals für viele Stunden mit Nadeln Bilder unter die Haut stechen lassen, strahlt das Studio eine beruhigende Gemütlichkeit aus. Hier lässt es sich gut aushalten.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Große Unstimmigkeiten sorgen für Schließung

Das eigene Tattoo Studio Electric 07 im Wald-Michelbacher Ortsteil Affolterbach ist - neben dem eigenen Sohn - der ganze Stolz von Sissy Ink und ihrem Partner Pascal Brandt. Sie haben aus einem heruntergewirtschafteten Laden ein Refugium geschaffen, in dem Menschen aus der ganzen Welt ihre kreativen Ideen zusammenwerfen können, um daraus Kunstwerke zu kreieren, die dann auf der Haut verewigt werden. Im November 2020 öffnete das Tattoostudio unter härtesten Bedingungen. Für die beiden Inhaber war die Coronakrise eine finanziell schwierige Phase. Umso größer die Erleichterung, dass das eigene Studio im Gegensatz zu vielen anderen Studios in Großstädten diese schwere Zeit gut überstanden hat.

Foto: Alex Pohl Voll konzentriert: Sissy Ink bei der Arbeit.

Jetzt steht allerdings eine große Veränderung an. Geknickt eröffnet Pascal Brandt auf dem eigenen Instagram-Account von Electric 07, dass das liebevoll renovierte Studio geschlossen wird. "Der Grund für das vorzeitige Beenden des Mietvertrags sind große Unstimmigkeiten mit der Vermieterin des Ladens", sagt Brandt auf Instagram. Für viele treue Kunden von Sissy Ink und ihrem Team ist das ein großer Schock. Denn die junge Frau aus dem Odenwald hat sich in der Tattooszene einen Namen gemacht. Und nicht nur das: Durch ihre gut florierenden Instagramkanäle, hat sich in den vergangenen Jahren ein beachtlicher Kundenstamm aufgebaut. Manche Kunden warten monatelang auf einen Termin, um von der Chefin persönlich oder einem ihrer - nicht weniger namenhaften - Mitarbeiter tätowiert zu werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Neuer Standort nur einen Kilometer entfernt

Doch so schnell lassen sich Sissy Ink und ihr Partner Pascal Brandt nicht unterkriegen. "Wir haben uns sofort nach einem neuen Standort umgeschaut", sagt Sissy Ink. „Es wird größer, geiler und ist nur einen Kilometer vom alten Standort entfernt“, verrät Pascal Brandt auf Instagram. Ab Anfang April werden nun also in Grasellenbach, genauer im Ortsteil Wahlen, Kunstwerke unter die Haut gestochen. „Wir hatten Glück. Ein Kunde von uns konnte uns eine ungenutzte Fläche im Gewerbegebiet in Wahlen vermitteln“, sagt Brandt. Das Verlassen des Überwalds kam für Sissy Ink und Pascal Brandt nicht in Frage. Dass das neue Studio jetzt aber ausgerechnet in Sissys Heimatdorf liegt, hat die Entscheidung zum Umzug nur bestärkt.

Foto: Fritz Kopetzky Die Motive für die Tattoos werden zunächst aufgezeichnet und dann - ähnlich wie bei einem Kindertattoo zum Aufkleben - als Vorlage auf die Haut übertragen.

180 Quadratmeter stehen Sissy Inks Team zur Verfügung