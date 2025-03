Tattoo-Szene: Realistische und «Fine Line Tattoos» im Trend

Frankfurt (dpa) - Bei Tätowierungen liegen aktuell neben sehr realistischen Darstellungen in schwarz-grauer Optik besonders sogenannte «Fine Line Tattoos» im Trend. Das erklärt der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Tattoo, Urban Slamal, anlässlich der internationalen Tattoo-Convention «Gods of Ink» («Götter der Tinte») in Frankfurt.