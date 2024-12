36 Euro pro Quadratmeter: Miete für Rimbacher Kita sorgt für Aufregung

Der künftige Kindergarten im Rimbacher Ortsteil Zotzenbach soll durch die Energiegenossenschaft Odenwald (EGO) errichtet werden. Im Wege der Erbpacht soll sie das Grundstück auf dem Parkplatz vor der Trommhalle nutzen und das Gebäude an die Gemeinde vermieten. Über diese Konstellation berichtete Werner Mäule in der Gemeindevertretung. Sie wurde in der gemeinsamen Sitzung von Bau- sowie Haupt- und Finanzausschuss (HfA) mehrheitlich befürwortet. Zudem ging der HfA-Vorsitzende auf das künftige Aussehen der viergruppigen Einrichtung ein: Um mehr Freifläche zu haben, soll es zweigeschossig ausfallen.