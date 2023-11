Gute Nachrichten können auch mit Arbeit verbunden sein: Die Tatsache, dass Rimbach viele junge Familien unter seinen Einwohnern hat, bringt der Gemeinde die Aufgabe ein, eine entsprechende Anzahl an Betreuungsplätzen anzubieten. „Wir planen dabei immer nah am Bedarf“, sagt Bürgermeister Holger Schmitt und meint damit, dass weder überdimensionierte Bauten entstehen noch ein Mangel erzeugt werden soll. Aktuell ist die Nachfrage nach Kindergartenplätzen so groß, dass der erst 2018 fertiggestellte Neubau der Kindertagesstätte im Ölgärtchen einen Anbau erhalten wird.