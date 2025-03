Betreuung

Kita-Neubau in Birkenau wird diskutiert

Der Kita-Neubau in Birkenau wird zentrales Thema im Bauausschuss am Montag, 10. März, sein. Die Gemeindeverwaltung empfiehlt die Durchführung eines Realisierungswettbewerbs. Was bisher geschah und was in der Sitzung zu erwarten ist.