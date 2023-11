Kinderhaus bleibt bis Ende 2026

Bei allen Sorgen um die Unterbringungen von Flüchtlingen hatte Bürgermeister Milan Mapplassary zur Sitzung der Birkenauer Gemeindevertretung (wir berichteten) am Dienstag auch eine ganze Reihe erfreulicher Nachrichten mitgebracht. So konnte der Rathauschef mitteilen, dass die Genehmigung für den Weiterbetrieb der temporären Kita „Kinderhaus Bärenstark“ bis zum 31. Dezember 2026 verlängert ist. Parallel dazu liefen die Vorbereitungen für den Kauf des Grundstücks für den Kindergartenneubau. Das Jahr 2024 werde daher vor allem davon geprägt sein, die Planungen für den Neubau zu vertiefen und zu konkretisieren.

Weiter teilte Mapplassary mit, dass der neugestaltete Dorfplatz in Löhrbach am 27. Oktober offiziell eingeweiht wurde . Er dankte an dieser Stelle allen Verantwortlichen, die „an diesem Projekt mit viel Ausdauer, Expertise und Engagement“ mitgewirkt hätten: „Ein solches Projekt von der Idee bis zum Abschluss zu bringen, konnte nur in guter Kooperation und gegenseitiger Unterstützung gelingen.“ Der neugestaltete Dorfplatz verleihe diesem Ort einen zusätzlichen immateriellen Wert.

IKEK-Programm abgeschlossen

Die Einweihung und Freigabe des Platzes markierten das Ende des IKEK-Programms in Birkenau. „Es ist ein Abschluss, dem eine Zukunft folgen wird“, sagte Mapplassary. Es sei geplant, im Frühjahr ein Dorfplatzfest zu veranstalten, um die Vollendung des Projekts bei gutem Wetter in einem größeren Kreis zu feiern.

Mit Blick auf den Volkstrauertag am 19. November betonte er, gerade in einer Zeit zunehmender Gewalt und Terror überall in der Welt sei das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt aktueller denn je. Auch in Birkenau werde dieser wichtige Tag mit einem Totengedenken begangen. Am Ehrenmal auf dem Alten Friedhof werde um 11 Uhr ein Kranz niedergelegt. Ähnliche Veranstaltungen würden auch in den anderen Ortsteilen stattfinden.

Weiter teilte Mapplassary mit, dass auch in diesem Jahr das beliebte „Filmfestival der Generationen“ stattfinden werde. Am 20. und 21. November würden im Sitzungssaal des Rathauses jeweils ab 17 Uhr schöne und interessante Filme gezeigt, die zum Dialog zwischen den Generationen anregen sollen. Im Anschluss an den Film leite Verwaltungsmitarbeiterin Sandra Rausch durch eine lockere Diskussion.

Programm „Little Bird“