Zwei neue Gruppenräume für Rimbacher Kindergarten

„Vor Weihnachten war nur die Bodenplatte da“, sagt Holger Schmitt. Im Vorfeld der Wahl am Sonntag, 25. Februar, macht der Bürgermeister mit der OZ einen Rundgang durch den Ort – zu jeweils drei Plätzen, an denen es „gut läuft“, und zu dreien, an denen noch einiges zu tun ist. Zu den ersteren gehört für ihn eindeutig der Kindergarten im Ölgärtchen, wo dieser Tage angebaut wird. Nach dem symbolischen ersten Spatenstich Ende November ging es auf der Baustelle mit großen Schritten voran. Wie auch das Haupthaus wird die Erweiterung in Holzständerbauweise ausgeführt, also in Segmenten, die das Unternehmen in der Werkstatt montiert hat und nun verbaut. Das sanft abfallende Dach ist drauf, weit überm Boden arbeiten die Zimmerleute an der Konstruktion.