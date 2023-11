Es geht wieder rauf zum Belzenickel

Einmal im Jahr wird der Hornbacher Wald zu einer märchenhaften Kulisse: Denn was sonst eine Steinformation ist, wird plötzlich zum „Steinhäusel“, wo sonst grüne Tannenzapfen hängen, leuchten kleine Lichter, und Zwerge, die als Märchen- und Sagengestalten gelten, kann man plötzlich sehen – ebenso wie den Belzenickel, der sich einmal im Jahr den Besuchern zeigt. Wer den Taschenlampen folgt, mit denen Groß und Klein Jahr für Jahr am Nikolaustag die Wanderung zum „Hornbacher Steinhäusel“ antreten, der findet den Weg zu eben jener Steinformation, an der der Sage nach der Hornbacher Belzenickel mit seinen Zwergen leben soll und sich am 6. Dezember zeigt – eine lieb gewonnene Tradition, die in Hornbach seit vielen Jahrzehnten gepflegt wird.

Wanderung am Krähberg

Es hat schon etwas Magisches, was sich seit über 100 Jahren Jahr für Jahr im Birkenauer Ortsteil Hornbach abspielt und von dem sich stets viele Besucher im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern lassen. Im vergangenen Jahr wurde nach der coronabedingten Pause wieder zur Belzenickelfeier eingeladen – und die Organisatoren der traditionellen Feier hoffen auch in diesem Jahr auf eine ebenso gute Resonanz von Jung und Alt. Am 6. Dezember wird es sich zum 105. Mal jähren, dass man gemeinsam in den Hornbacher Wald am Krähberg wandert. Übrigens: Nach eigenen Angaben wird der Belzenickel – erkennbar an seinen Markenzeichen Mantel, Zipfelmütze und langem Bart – in diesem Jahr seinen 1475. Geburtstag mit den Besuchern feiern.

Über die "Himmelsleiter"

Der Weg zum Steinhäusel ist an einigen Stellen anstrengend, denn die Besucher müssen über die „Himmelsleiter“, ein steiler Anstieg. Ein paar Meter noch, dann hat man es geschafft und plötzlich tut sich eine Kulisse auf, wie sie sich selbst in einem Märchen nicht schöner zeigen könnte – aber das muss man mit seinen eigenen Augen sehen. Wie jedes Jahr haben die Veranstalter ein buntes Programm zusammengestellt. Die Kinder der Schlosshofschule Mörlenbach haben wieder Gedichte und Weihnachtslieder einstudiert. Auch der Posaunenchor Birkenau/Fürth wird die Feier in gewohnter Weise begleiten.

Treffpunkt für alle Interessierten ist am Mittwoch, 6. Dezember, am Feuerwehrgerätehaus in Hornbach. Ab 16.30 Uhr stimmt man sich gemeinsam mit Musik ein. Mit Einbruch der Dunkelheit, circa ab 17.15 Uhr, geht es von dort aus gemeinsam rauf in Richtung Krähberg.

Wichtige Hinweise

Wer sich an dieser besonderen Nikolauswanderung zum „Hornbacher Steinhäusel“ beteiligen möchte, der sollte folgende Hinweise beachten: Die Feier findet bei jedem Wetter statt. Festes Schuhwerk und regenfeste Kleidung gehören daher für jeden zur Grundausrüstung. Auch eine Taschenlampe wird empfohlen. Der Anstieg ist nicht für Kinderwagen geeignet. Autofahrer werden gebeten, die Parkplätze an der Mehrzweckhalle zu nutzen. Die Fahrt über Waldwege des Krähbergs ist untersagt.