Fachkräfte fehlen: „Sattler“ aus Birkenau stellt sich neu auf

In einer Mitteilung an die Geschäftspartner heißt es: „Die Sattler Bau GmbH (das reine Rohbau-Unternehmen) stellt zum 30. Juni ihre Tätigkeit ein.“ Im Gespräch mit unserer Zeitung liefert die Geschäftsführung mit Gregor, Sabine und Sohn Sebastian Sattler auch gleich die Gründe für den Schritt. So konnte die Unternehmensnachfolge für die Rohbau-Sparte weder innerhalb der Familie, der Firma noch extern gelöst werden. Es war auch nicht möglich, die Überalterung der Belegschaft zu kompensieren. „Es fehlen uns einfach jüngere Fachkräfte“, so Gregor Sattler, der besonders auf das „Bürokratiemonster“ Deutschland verweist. „Technische Standards und Bauauflagen werden zunehmend übertrieben, Bauämter sind überlastet und leiden unter Personalmangel.“

Die Umstrukturierung hat aber auch Konsequenzen für zehn Mitarbeiter, wobei man hier die Mitarbeiter frühzeitig über die Veränderung informiert hat. Vier Mitarbeiter gingen ohnehin in Rente, drei Mitarbeiter seien krankheitsbedingt längerfristig ausgefallen, und drei Mitarbeiter kämen sicherlich bald in anderen Betrieben unter. „Glauben Sie mir, wir haben alle Möglichkeiten in Betracht gezogen“, so Sabine Sattler, die sich aber jetzt sicher ist, dass die Umstrukturierung der richtige Schritt ist. Zwei laufende Projekte werden noch realisiert, neue Projekte, wie zum Beispiel der Bau eines Einfamilienhauses in Bensheim oder eines Mehrfamilienhauses in Bürstadt sowie ein Großprojekt in Mannheim-Wallstadt laufen dann schon unter „Sattler Bauträger GmbH und Co. KG“.