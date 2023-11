"Falsche Polizeibeamte" in Wald-Michelbach unterwegs

Die Polizei in Wald-Michelbach wurde am Donnerstagmorgen über mehrere Trickbetrugsfälle informiert. Dabei geben sich die Täter telefonisch als Polizeibeamte aus und behaupten, dass Einbrecher in der Nähe gefasst wurden und die Daten des Angerufenen auf einer Opfer-Liste stehen. Sie drängen darauf, Geld und Wertgegenstände vorsorglich sicherzustellen, um diese angeblich vor der Gefahr zu schützen. Innerhalb weniger Minuten wurden drei ähnliche Fälle gemeldet, bei denen die Masche sofort aufflog.