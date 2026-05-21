Abtsteinach Feuer in Tiefgarage in Ober-Abtsteinach Feuerwehren und Rettungsdienst sind derzeit in der Löhrbacher Straße im Einsatz. 21.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Melissa Richter In der Tiefgarage in Ober-Abtsteinach ist ein Feuer ausgebrochen. Laut ersten Informationen sind dort zwei Pkw in Brand geraten. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: