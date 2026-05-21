Abtsteinach

Feuer in Tiefgarage in Ober-Abtsteinach

Feuerwehren und Rettungsdienst sind derzeit in der Löhrbacher Straße im Einsatz.

In der Tiefgarage in Ober-Abtsteinach ist ein Feuer ausgebrochen. Laut ersten Informationen sind dort zwei Pkw in Brand geraten. Foto: Melissa Richter
In der Tiefgarage in Ober-Abtsteinach ist ein Feuer ausgebrochen. Laut ersten Informationen sind dort zwei Pkw in Brand geraten.
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