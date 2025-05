Rimbach. Mit einem Jahr Verspätung hat nun auch die Kerngemeinde in Rimbach ihren neuen Kunstrasenplatz erhalten. Er gilt als einer der größten im Umkreis. Stolze 20 Jahre hat der alte Platz durchgehalten. Nach den Plätzen in Zotzenbach (2021) und Mitlechtern (2023) war nun das Feld des FSV Blau-Weiß Rimbach an der Reihe. Ursprünglich war es für 2024 geplant, jedoch wurde es zugunsten der dringenderen Sanierung in Mitlechtern um ein Jahr verschoben.