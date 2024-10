Förderbescheid in Rimbach übergeben: Landrat Engelhardt kassiert Treffer

Es ist der Stoff, aus dem die ganz großen Schlagzeilen gemacht werden: „Landrat abgeschossen“, „Engelhardt muss Volltreffer einstecken“, „Politiker schwer angeschlagen“. Das hört sich reißerisch an, ist aber inhaltlich nicht falsch: Denn bei der Bescheid-Übergabe in bekommt Landrat Christian Engelhardt in der Tat einen im Wortsinne kapitalen Treffer ab, als Diana Stolz im Rimbacher Stadion einmal kräftig gegen den Ball tritt.