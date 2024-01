Es ist offiziell: Diana Stolz wird Ministerin

Diana Stolz scheidet damit zum 18. Januar als Erste Kreisbeigeordnete des Kreises Bergstraße aus. „Ich beglückwünsche meine Kollegin Diana Stolz sehr herzlich zu ihrer Berufung in die hessische Landesregierung und wünsche ihr für ihren weiteren beruflichen und privaten Weg von Herzen alles erdenklich Gute und viel Erfolg“, so Landrat Christian Engelhardt am Montag.

"Eine große Lücke" im Kreis

„Persönlich bedauere ich allerdings auch die große Lücke, die damit entstehen wird“, so Engelhardt. Als Erste Kreisbeigeordnete habe Diana Stolz seit ihrem Amtsantritt 2016 einen „hervorragenden Job“ für die Menschen im Kreis geleistet und sich verdient gemacht. „Ihre Arbeit war stets von sehr großem Engagement, hohem Sachverstand und viel Umsicht geprägt. Unsere Arbeit zeichnete sich durch ein Höchstmaß an gegenseitigem Vertrauen aus“, fügt der Bergsträßer Landrat an. Für das „herausragende Engagement“ bedankt er sich bei Diana Stolz in der Stellungnahme auch „im Namen des Kreises und der Kreisverwaltung“.