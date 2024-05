Angelika Beckenbach soll Erste Kreisbeigeordnete werden

Da hat die Bergsträßer CDU am Donnerstagmittag für einen Paukenschlag gesorgt: In einer Pressemitteilung gab der Kreisverband bekannt, dass die Abtsteinacher Bürgermeisterin Angelika Beckenbach neue Erste Kreisbeigeordnete werden soll. Die zweithöchste Stelle im Landratsamt war verwaist, seit die bisherige Amtsinhaberin Diana Stolz im vergangenen Januar von Ministerpräsident Boris Rhein als Ministerin für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege in das schwarz-rote hessische Landeskabinett berufen worden war.