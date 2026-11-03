Kriminalität

Fürth: Einbrecher steigen durch Fenster in Wohnhaus ein

Am Freitagabend verschaffen sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Erzbergstraße. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dir unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus in Fürth (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Dir unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus in Fürth (Symbolbild).

Fürth. Einbrecher sind am Freitagabend gewaltsam in ein Wohnhaus in der Erzbergstraße in Fürth eingedrungen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter gegen 19 Uhr über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Sie durchsuchten anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen. Ob die Kriminellen Beute machen konnten, ist nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht klar. Das Kommissariat 20 der Kriminalpolizei in Heppenheim bittet unter der Telefonnummer 06252 706 0 um Hinweise von Zeugen.

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