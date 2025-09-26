Diebstahl

Einbrecher stehlen 600 Kilo schweren Tresor aus Wohnhaus

Unbekannte brechen in ein Haus ein - und flüchten mit einer schweren und wertvollen Beute.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild)
