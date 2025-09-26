Diebstahl Einbrecher stehlen 600 Kilo schweren Tresor aus Wohnhaus Unbekannte brechen in ein Haus ein - und flüchten mit einer schweren und wertvollen Beute. 26.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Julian Stratenschulte/dpa Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Diebstahl Weinheim: Unbekannte stehlen Tresor aus Wohnhaus Einbrecher haben in Weinheim einen Tresor aus einem Wohnhaus entwendet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. 11.08.2025 Main-Taunus-Kreis Einbruch in Tankstelle: Tresor gestohlen Zwei Männer brechen in eine Tankstelle ein und verursachen einen hohen Sachschaden. Dann flüchten sie mit einem Tresor. 27.04.2024 Diebstahl Geldautomat gesprengt. Täter können mit Beute flüchten 02.11.2023 Diebstahl Geldautomat gesprengt - unbekannte Täter flüchten mit Auto 20.10.2023 Wetteraukreis Unbekannte sprengen Geldautomat und flüchten mit Beute 31.07.2023