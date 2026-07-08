Menschenrettung

Fürth: Feuerwehr rettet Person mit Drehleiter aus Gebäude

Die Feuerwehr Fürth hat am Dienstag eine Person mit der Drehleiter aus einem Gebäude gerettet. Die B460 war kurzzeitig gesperrt.

Die Feuerwehr rückte zur Unterstützung bei einem Einsatz des Rettungsdienstes mit der Drehleiter aus. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Die Feuerwehr rückte zur Unterstützung bei einem Einsatz des Rettungsdienstes mit der Drehleiter aus. (Symbolfoto)

Fürth. Die Feuerwehr Fürth hat am Dienstag, 7. Juli, eine Person mit der Drehleiter aus einem Gebäude in der Heppenheimer Straße gerettet. Die Abteilung Mitte der Feuerwehr Gemeinde Fürth wurde um 18.20 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte brachten die Person mit der Drehleiter schonend aus dem Gebäude. Im weiteren Verlauf war auch der Rettungshubschrauber Christoph 53 in den Einsatz eingebunden.

Wegen des Einsatzes musste die B 460 im Bereich der Einsatzstelle kurzzeitig gesperrt werden. Nach rund 60 Minuten war der Einsatz beendet. (tak)

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