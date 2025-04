Fürth: Flohmarkthalle der Tierschutzinitiative Odenwald zieht um

Fürth. Mit dem Einkaufswagen über einen Flohmarkt bummeln? Das wird schon bald in der neuen Flohmarkthalle der Tierschutzinitiative Odenwald (TSI) möglich sein. Die neuen Verkaufsräumlichkeiten befinden sich in der Heppenheimer Straße 66 in Fürth (Nähe Takko und Edeka) und werden mit dem jährlichen Frühlingsmarkt am Samstag, 5. April, offiziell eröffnet und eingeweiht. An diesem Tag wird es von 11 bis 15 Uhr besondere Angebote und Aktionen geben.