Fürth
Fürth

Fürth-Linnenbach: Baum kracht auf die Straße

Die Fürther Feuerwehr ist auf der K53 zwischen der Kreuzung zur B38 und Linnenbach gefordert.

Ein auf die Kreisstraße 35 zwischen Fürth und Linnenbach gestürzter Baum beschäftigte die Fürther Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Fürth
Ein auf die Kreisstraße 35 zwischen Fürth und Linnenbach gestürzter Baum beschäftigte die Fürther Feuerwehr.
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 9,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-25%

89,88 €

im Jahr

  • Statt 119,88 € nur 89,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
B38: Lkw sorgt für Stau zwischen Fürth und Lörzenbach
Fürth

B38: Lkw sorgt für Stau zwischen Fürth und Lörzenbach

Sattelschlepper bleibt auf der Straße zwischen Fürth und Lörzenbach in Höhe des Abzweigs nach Linnenbach liegen.

19.05.2026

Fürth: Vollsperrung nach Unfall zwischen Linnenbach und Erlenbach
Unfall

Fürth: Vollsperrung nach Unfall zwischen Linnenbach und Erlenbach

Nach einem Unfall ist die Straße zwischen Fürth-Linnenbach und Fürth-Erlenbach ist voll gesperrt.

16.03.2026

Fürth: Ein Verletzter bei Unfall auf B38 am Abzweig Linnenbach
Stau

Fürth: Ein Verletzter bei Unfall auf B38 am Abzweig Linnenbach

Zwischen Fürth und Lörzenbach kam es am Donnerstag zu einem Unfall. Durch den Feierabendverkehr kommt es zu Stau.

17.07.2025

Fürth: Mercedes-Fahrer kracht gegen Mauer und flüchtet
Blaulicht

Fürth: Mercedes-Fahrer kracht gegen Mauer und flüchtet

Bei einem Unfall im Fürther Ortsteil Lörzenbach wurde eine Mauer beschädigt. Der Verursacher flüchtete daraufhin. Die Polizei sucht Zeugen.

05.06.2025

Bergstraße

Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

03.04.2023