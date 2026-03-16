Fürth: Vollsperrung nach Unfall zwischen Linnenbach und Erlenbach

Fürth. Die Straße zwischen den Fürther Ortsteilen Linnenbach und Erlenbach ist momentan voll gesperrt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, soll ein Verkehrsteilnehmer dort gegen einen Baum gefahren sein. Wie der Gemeindebrandinspektor der Gemeinde Fürth, Dominik Bormuth, erklärt, soll der Unfall alleinbeteiligt passiert sein. Genaueres zum Unfallhergang und ob es Verletzte gab, lagen zunächst keine Informationen vor. (heh)