Gemeinde Fürth Neue und alte Ortsvorsteher in den Ortsteilen von Fürth In Ellenbach, Krumbach und Steinbach finden die konstituierenden Sitzungen statt. von Stefan Jünger 05.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Fritz Kopetzky In Ellenbach bleibt Jürgen Hartmann auch für die nächsten fünf Jahre der Ortsvorsteher. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: