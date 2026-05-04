Gemeinde Fürth

Neue und alte Ortsvorsteher in den Ortsteilen von Fürth

In Ellenbach, Krumbach und Steinbach finden die konstituierenden Sitzungen statt.

In Ellenbach bleibt Jürgen Hartmann auch für die nächsten fünf Jahre der Ortsvorsteher. Foto: Fritz Kopetzky
In Ellenbach bleibt Jürgen Hartmann auch für die nächsten fünf Jahre der Ortsvorsteher.
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